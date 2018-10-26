Министры обороны РК и США обсудят вопросы совместной безопасности

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31 октября в Вашингтоне состоится 50-е ежегодное южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности (SCM). Как сообщили в южнокорейском оборонном ведомстве, министры обороны двух стран - Чон Гён Ду и Джеймс Мэттис - обсудят широкий круг вопросов. Это, в частности, структура объединённого командования вооружёнными силами двух стран после передачи Сеулу оперативного контроля над собственными вооружёнными силами в военное время. Планируется, что тогда командование возглавит южнокорейский представитель. Будут рассмотрены также план проведения совместных военных учений с целью поддержания боеготовности вооружённых сил двух стран на должном уровне, план сотрудничества в деле достижения полной денуклеаризации КНДР и налаживания мира на Корейском полуострове.