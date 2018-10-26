Органы местного самоуправления РК станут более самостоятельными

Photo : KBS News

Правительство РК опубликовало во вторник поправки в законодательство об органах местного самоуправления, которым предлагается предоставить дополнительную самостоятельность. Поправки в данное законодательство вносятся впервые за последние 30 лет. Они предусматривают повышение уровня участия общественных организаций в местном самоуправлении, предоставление местным административным органам дополнительных полномочий одновременно с повышением их ответственности за выполнение принятых решений. Гражданам предоставляется право вносить предложения по изменениям и дополнениям в местные законы. Минимальный возраст для участия в работе местных органов власти снижается с нынешних 19 до 18 лет. Министерство административного управления и безопасности направило поправки в Кабинет министров, надеясь, что до конца года они будут утверждены Национальным собранием.