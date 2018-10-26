В современной КНДР приоритет отдают экономике, а не Ким Чон Ыну

Photo : KBS News

В распоряжении телерадиокомпании KBS оказалась эксклюзивная видеозапись прибытия автобуса с китайскими туристами в город Чхончжин провинции Хамгён-Пукто – третий по величине город КНДР после Пхеньяна и Хамхына. На кадрах можно часто заметить лозунги «защитить партию путём экономического развития». Если проанализировать все лозунги, которые видны на записи, то окажется, что слово «экономика» употреблено 47 раз. Менее часто встречается имя председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына - 29 раз, а слово «ядерное» встретилось только один раз в деревне за Чхончжином. Таким образом, налицо изменения в общей атмосфере в КНДР, хотя ситуацию в стране нельзя назвать благоприятной. Из-за международных санкций усилия северокорейского руководства по реформированию экономики сталкиваются с серьёзными трудностями. На фоне резкого уменьшения количества выражений, связанных с ядерной программой и вооружёнными силами, и более частого употребления слова «экономика», эксперты ждут, приведут ли подобные изменения к реальной денуклеаризации.