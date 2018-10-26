Роман Син Гён Сук «Пожалуйста, позаботься о маме» будет экранизирован в США

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Роман южнокорейской писательницы Син Гён Сук «Пожалуйста, позаботься о маме» будет экранизирован в США. Компания Blue Jar Pictures снимет по ней телесериал. Во вторник литературное агентство KL Management, представляющее интересы Син Гён Сук, подписало контракт со съёмочной компанией. Это первый случай, когда по произведению южнокорейского автора в США снимается телесериал. Роман вышел в РК в 2008 году и сразу приобрёл огромную популярность. Он был переведён на ряд иностранных языков и напечатан в 36 странах, в том числе в России. Русский перевод романа вышел в 2012 году.