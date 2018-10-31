Министры обороны РК и США приняли «Руководящие принципы альянса»

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31 октября в Вашингтоне состоялось 50-е ежегодное южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности. Его итогом стало принятие стратегической директивы под названием «Руководящие принципы альянса». Документ подписали министры обороны двух стран - Чон Гён Ду и Джеймс Мэттис. В соответствии с ним, после запланированной передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время американские войска останутся на Корейском полуострове, а объединённое командование вооружёнными силами союзников не будет расформировано. Однако его возглавит южнокорейский генерал. В ходе совещания была подтверждена достигнутая ранее предварительная договорённость об отмене совместных авиационных учений Vigilant Ace, которые должны были пройти в декабре. Таким образом, военные ведомства РК и США решили поддержать дипломатические усилия по нормализации ситуации на Корейском полуострове. Дальнейший план проведения совместных учений решено согласовать до конца года в ходе рабочих контактов.