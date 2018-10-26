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Рост потребительских цен в РК в октябре составил 2% в годовом исчислении, что является максимальным показателем с сентября прошлого года, когда уровень инфляции составил 2,1%. Об этом сообщили в четверг в национальном статистическом управлении. По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 0,2%. Чистая инфляция, не учитывающая цены на сельскохозяйственную продукцию и топливо, достигла 1,1% в годовом исчислении. Октябрьский рост цен впервые с начала года соответствует целевому показателю Банка Кореи. Сельхозпродукты подорожали на 8,1%, промышленная продукция – на 2%, услуги – на 1,3%, нефтепродукты – на 11,8%. Мировые цены на нефть превысили 80 долларов за баррель, в результате чего растут цены на автомобильное топливо. Так, средняя стоимость бензина составила 1 ноября 1,5 доллара за литр. Это самый высокий показатель с декабря 2014 года.