Госсекретарь США встретится на следующей неделе со своим коллегой из КНДР

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Госсекретарь США Майкл Помпео встретится на следующей неделе со своим северокорейским коллегой, с которым продолжит переговоры о денуклеаризации. Участвуя в среду в радиопрограмме The Laura Ingraham Show, Помпео отметил, что будет обсуждаться вопрос об инспекциях северокорейских ядерных и ракетных объектов. В начале октября председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын обещал Майклу Помпео пригласить иностранных инспекторов на два основных объекта в его стране, чтобы они оценили ход их демонтажа. По данным дипломатических источников, Помпео планирует встретиться с северокорейским представителем в Нью-Йорке 9 ноября. Скорее всего, это будет заведующий отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль.