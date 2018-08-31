Президент РК выступил с бюджетной речью перед депутатами Национального собрания

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин призвал Национальное собрание не затягивать с утверждением бюджета на 2019 финансовый год и сотрудничать с правительством в установлении прочного мира на Корейском полуострове. Выступая в четверг перед депутатами, глава государства отметил, что правительство запланировало на следующий год расходную часть бюджета в размере 470,5 трлн вон или 422 млрд долларов. Это на 9,7% больше по сравнению с бюджетом нынешнего года. Рост расходов вызван неблагоприятными экономическими перспективами на будущий год, в связи с чем правительство и международные организации снижают прогнозы роста южнокорейской экономики. Глава государства подчеркнул, что государственные финансы необходимо использовать для преодоления рисков экономического спада, решения проблем занятости и поляризации общества. Он напомнил, что международные организации, в том числе Международный валютный фонд, также рекомендуют увеличить бюджетные расходы. Мун Чжэ Ин призвал депутатов поддержать социальные программы с целью реализации задачи построения справедливого общества, которое гарантирует защиту и равные возможности всем людям, в котором никто не подвергался бы дискриминации. Президент также обратился к депутатам с просьбой поддержать его политику в отношении Пхеньяна, целью которой является установление мира не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии.