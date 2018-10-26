Air Busan признана лучшей южнокорейской авиакомпанией

Авиакомпания Air Busan получила самую высокую оценку среди южнокорейских авиаперевозчиков, благодаря высокой пунктуальности соблюдения расписания на международных линиях в 2016-2017 годах. Об этом говорится в отчёте министерства сухопутных территорий и транспорта. По данному показателю Air Busan делит первое место с другой южнокорейской бюджетной компанией Air Seoul. При составлении рейтинга учитывались такие критерии как пунктуальность, безопасность и уровень сервиса. Самой пунктуальной авиакомпанией на внутренних линиях признана Korean Air Lines, в то время как Jin Air и Asiana Airlines признаны худшими в плане соблюдения расписания на внутренней линии Кимпхо-Чечжу, а также из Инчхона и Кимпхо в аэропорты Китая. Среди зарубежных авиакомпаний, выполняющих рейсы в южнокорейские аэропорты, лучшими по всем показателям являются All Nippon Airways, Japan Airlines и Singapore Airlines, а худшими – Philippines AirAsia, вьетнамская Vietjet и малайзийско-таиландская ThaiAirAsia.