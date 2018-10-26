РК заняла пятое место в рейтинге Doing Business-2018

Photo : YONHAP News

РК заняла пятое место в рейтинге стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса - Doing Business-2018. Опубликованный 31 октября, он охватывает 190 стран. Рейтинг составляют 16-ый год подряд Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. Он учитывает законодательные нормы, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, его работу на внутреннем рынке, внешнеторговую деятельность, уплату налогов и уровень защиты прав инвесторов. РК улучшала свой показатель с 2009 года и в 2015 году заняла четвёртое место, оставаясь с тех пор в пятёрке лучших. Южнокорейский показатель оказался самым высоким среди стран «Большой двадцатки» и третьим среди стран ОЭСР. Лидером в рейтинге Doing Business-2018 стала Новая Зеландия. Затем идут Сингапур, Дания и Гонконг.