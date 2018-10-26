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Верховный суд РК: Религиозные убеждения - веская причина для освобождения от военной службы

Write: 2018-11-01 14:03:58Update: 2018-11-01 14:10:17

Верховный суд РК: Религиозные убеждения - веская причина для освобождения от военной службы

Photo : YONHAP News

Религиозные убеждения являются веской причиной для освобождения от обязательной военной службы. Такое решение принял 1 ноября Верховный суд РК, отменив своё решение, принятое 14 лет назад.  В судебном вердикте говорится, что наказание за отказ от службы на основании религиозных убеждений нарушает конституционное право на свободу совести и ставит под угрозу другие основные права и свободы человека. Решение было вынесено на основании пересмотра дела южнокорейского  гражданина О Сын Хона из секты Свидетели Иеговы, который был приговорён к 18 месяцам заключения за отказ от службы в армии. В этой связи ожидается пересмотр 227 приговоров по той же статье, вынесенных за последние 14 лет, и 930 дел уклонистов, находящихся на рассмотрении в судах. Действующее законодательство предусматривает наказание за отказ от военной службы в виде лишения свободы на срок до трёх лет. 
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