Рост южнокорейского экспорта в октябре составил 22,7%

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Южнокорейский экспорт вырос в октябре на 22,7% в годовом исчислении, составив 54 млрд 970 млн долларов. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, нынешний рост является вторым по величине с 1956 года, после начала сбора данной статистики. Кроме того, шесть месяцев подряд, начиная с мая, объём экспорта превышает 50 млрд долларов. Рост южнокорейского экспорта обусловлен в основном резким ростом экспорта продукции машиностроения и нефтехимии, а также усилиями отечественных компаний, направленными на повышение качества и рост ассортимента экспортных товаров.