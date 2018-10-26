Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 55,5%

Photo : YONHAP News

Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 55,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 29 по 31 октября агентством Realmeter среди полутора тысяч южнокорейцев. Данный показатель на 3,2% меньше по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 39% опрошенных. По словам экспертов, снижение уровня поддержки президента обусловлено ухудшением экономических показателей. Демократическую партию Тобуро поддерживают 40,5 % опрошенных, партию Свободная Корея - 21,8%, партию Справедливости – 8,9%, партию Справедливого будущего – 6,6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.