В ООН представлена резолюция о правах человека в КНДР

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В Третий комитет ООН, который занимается гуманитарными вопросами, представлена очередная резолюция, осуждающая нарушения прав человека в КНДР. Она инициирована Японией и Евросоюзом. Как и резолюции прошлых лет, она осуждает постоянные, систематические, широкомасштабные и грубые нарушения прав человека на Севере Корейского полуострова. Авторы документа призывают рассмотреть ситуацию в КНДР в Международном уголовном суде и привлечь к ответственности северокорейского лидера Ким Чон Ына. Одновременно документ приветствует межкорейские договорённости по разделённым семьям. Резолюции о правах человека в КНДР принимаются ООН ежегодно, начиная с 2005 года.