Традиционные соевые приправы войдут в список нематериального культурного наследия РК

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Приготовление традиционных корейских приправ из сои – соуса канчжан и пасты твенчжан планируется внести в список Национального нематериального культурного наследия РК. Об этом сообщили в четверг в Управлении по охране культурного наследия. Окончательное решение в течение месяца примет профильный комитет. В заявке на включение в список указывается, что приготовление соевых соуса и пасты долгое время является важнейшей составляющей корейской культуры, которая отражает дух коллективизма в корейском обществе, традиционные знания народа и другие компоненты традиций. Вопреки сложившейся практике, в список включается не индивидуальное лицо или организация, которые считают себя хранителем отдельных продуктов.