В Тэгу проходит Международная выставка автомобилей будущего

В четверг в городе Тэгу стартовала Международная выставка автомобилей будущего (International Future Auto Expo), которая продлится по 4 ноября. В выставке принимают участие 248 производителей автомобилей комплектующих и запчастей из 22 стран мира. В церемонии открытия приняли участие почти 500 представителей правительств, крупных мировых компаний и экспертов из разных стран мира. В их числе заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов, посол Великобритании в РК Саймон Смит и многие другие. Выступая с речью на открытии выставки, мэр Тэгу Квон Ён Чжин сказал, что 27% регионального валового продукта составляет доля автокомплектующих, там находятся 10% профильных компаний. Квон Ён Чжин выразил намерение прилагать максимум усилий для превращения Тэгу в центр автомобильной промышленности.