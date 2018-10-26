Photo : YONHAP News

Рост южнокорейской экономики в 2019 году составит 2,6%. Такой прогноз представил в четверг Корейский финансовый институт. Это на 0,1% ниже, чем прогноз института на текущий год. Столь низкий прогноз эксперты объясняют продолжением торговых конфликтов между США и Китаем, нестабильной экономической ситуацией в развивающихся странах и тенденцией к росту процентной ставки в США. По прогнозам института, в следующем году экспорт увеличится только на 2,1%, а потребление - на 2,6%. В области строительства объём инвестиций сократится на 3,2%. Подобный прогноз обусловлен снижением числа заказов на строительство и уменьшением спроса на готовое жильё.