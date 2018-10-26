В РК 16,9 млн частных землевладельцев

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По состоянию на конец прошлого года, в РК насчитывалось 16 млн 900 тыс. частных землевладельцев – почти треть населения страны. Это более чем на 10% больше, чем пять лет назад, сообщили в четверг в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. Данные получены путём анализа кадастровых данных и регистрационных данных резидентов. Цель сбора подобной статистики состоит в определении структуры собственности на землю, которая служит основой политики в области недвижимости и анализа справедливости распределения ресурсов.