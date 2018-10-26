Правительство и правящая партия РК обсудили меры по стабилизации рынка капитала

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Представители правительства и правящей Демократической партии Тобуро обсудили в четверг пути улучшения ситуации на рынке капитала, в том числе смягчение правил в отношении частных инвесторов и облегчение положения стартапов. Лидер парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро Хон Ён Пхё сказал в начале встречи о необходимости привлечения средств в перспективные компании и венчурные фирмы. В этой связи Хон Ён Пхё призвал снизить порог для создания фондов прямых инвестиций с целью развития инновационных отраслей. По действующей системе, максимальная сумма сбора средств на венчурное и инновационное предприятие составляет 1 млрд вон или 876 тыс. долларов, однако новые меры предусматривают увеличение данной суммы в десять раз, начиная со следующего года. Новые меры также включают в себя возможность увеличения предельной суммы краудфандинга - коллективного сотрудничества людей по объединению денег через интернет в целях поддержания усилий других людей или организаций с нынешних 700 млн вон или 613 тыс. долларов до 1,5 млрд вон или 1 млн 315 тыс. долларов.