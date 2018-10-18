Главы США и КНР обсудили проблемы в двусторонней торговле

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В ходе состоявшегося 1 ноября телефонного разговора президент США Дональд Трамп и председатель КНР Син Цзиньпин обсудили широкий круг вопросов, сделав акцент на проблемах двусторонней торговли. На своей странице в Twitter Трамп сообщил, что провёл с председателем КНР очень хороший диалог. Как сообщает агентство Синьхуа, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости найти приемлемое решение торговых разногласий с США, тем более что торгово-экономические отношения двух стран взаимовыгодны. По его мнению, необходимо укреплять контакты, проводить консультации по вопросам, которые вызывают озабоченность, и достигать взаимоприемлемого решения торговых проблем. Си Цзиньпин выразил также надежду на ускорение процесса денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.