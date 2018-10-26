Правительство РК повысит целевую стоимость риса

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Правительство РК направило в Национальное собрание проект повышения целевой цены на рис со 188 тыс. вон до 188.192 вон или 166.88 доллара за 80-килограммовый мешок. То есть, показатель составляет 2.352 воны или 2.09 доллара за один килограмм. В настоящий момент оптовая цена риса составляет 2.13 доллара, что на 30% выше, чем год назад. В правительстве нынешний скачок объясняют влиянием ситуации прошлого года, когда показатель был очень низким. Целевая стоимость риса определяется каждые пять лет с одобрения Национального собрания. Также принято решение о внесении поправок в закон, предусматривающих отражение инфляции в определении стоимости риса. Таким образом, показатель может достичь 2.15 долларов за килограмм. Решено изменить систему государственного субсидирования производителей риса. В настоящий момент размер субсидий определялся в зависимости от площади сельскохозяйственных угодий. Теперь же мелким фермерам решено выплачивать установленный размер субсидий. Таким образом, данная система будет направлена на поддержание стабильного дохода. Кроме того, государственная поддержка, сосредоточенная на производстве риса, будет шире распространяться и в отношении других злаковых культур.