Постпред Китая при ООН приветствовал шаги по улучшению ситуации на Корейском полуострове

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Постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй приветствовал межкорейский диалог, а также контакты между КНДР и США, целью которых является решение проблем Корейского полуострова. Выступая 1 ноября на пресс-конференции, он выразил надежду на то, что в ближайшее время диалог принесёт результат. Он также указал, что в резолюции Совбеза ООН есть пункты о возможности смягчения санкционного давления на КНДР. По его словам, ряд членов Совбеза ООН считают необходимым обсуждение вопроса о смягчении санкций против КНДР в подходящее для этого время. Ма Чжаосюй также напомнил общую позицию Китая и России о том, что денуклеаризация и смягчение санкций должны осуществляться параллельно.