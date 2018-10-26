Судостроительная отрасль РК может вернуть мировое лидерство

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Судостроительная отрасль РК может восстановить мировое лидерство по объёму заказов. В этом году три крупнейшие южнокорейские профильные компании получили заказы на строительство 39 из 44 заказанных на мировом супертанкеров для транспортировки сжиженного природного газа (LNG). В прошлом году было заказано 17 таких судов. В итоге в этом году доля РК составила 45% мирового объёма заказов. Таким образом, отечественная судостроительная отрасль может впервые за семь лет вернуть лидерство на рынке, которое на данный момент принадлежит Китаю. Между тем, последствия сильного спада, имевшего место в 2016 году, сохраняются. Так, в городе Кочжэ провинции Кёнсан-Намдо численность занятых в судостроительной отрасли оказалось меньше 50 тыс. человек, в то время как три года назад показатель составлял 92 тыс. человек. На скорое улучшение финансового положения профильных компаний надеяться не приходится, поскольку в судостроении оплата за готовый продукт осуществляется только после передачи заказа. Кроме того, в октябре объём экспорта в отрасли сократился на 55% в годовом исчислении. Сокращение показателя продолжается восемь месяцев подряд. В ноябре правительство планирует представить пакет мер по активизации судостроения путём повышения финансовой поддержки.