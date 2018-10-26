Темпы роста расчётов банковскими картами замедлились

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В третьем квартале этого года объём расчётов, произведённых в РК личными банковскими картами, вырос на 6,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 205 трлн 400 млрд вон или 182 млрд 200 млрд долларов. Произведено 5 млрд 210 млн одобренных расчётных операций, что на 9,5% больше, чем год назад. Об этом говорится в докладе Корейской кредитно-финансовой ассоциации, представленном 2 ноября. Нынешние показатели ниже, чем во втором квартале. Замедление роста объясняется меньшим, чем обычно, количеством рабочих дней в сентябре. Отмечается, что в связи с праздничными выходными по случаю праздника урожая и поминовения предков Чхусок сократился объём использования банковских карт юридическими лицами, при этом возрос объём зарубежных поездок граждан страны.