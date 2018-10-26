В четвёртом квартале на рынке полупроводников ожидается спад

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В четвёртом квартале этого года рост мирового рынка полупроводников замедлится. Об этом говорится в докладе, представленном 2 ноября американской консалтинговой компанией IC Insights. В документе указывается, что в четвёртом квартале этого года рост продаж на рынке полупроводников составит лишь 6%. В первом и втором кварталах показатель составлял 23 и 22%. В третьем отметка сократилась до 14%. Прогнозируется начало «сезона спада» после резкого роста, наблюдавшегося в последнее время. Южнокорейский производитель Samsung Electronics, лидер рынка, также делает схожие прогнозы. В частности, 31 октября был представлен прогноз о том, что в четвёртом квартале отрасль полупроводников столкнётся с замедлением роста, которое сохранится некоторое время.