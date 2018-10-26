В ночное время в РК отмечается резкое похолодание

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В РК в ночные и утренние часы наблюдается резкое понижение температуры по сравнению с дневным показателем. По данным метеорологической администрации провинции Канвондо, в 6 часов утра на горном перевале Тэгваллён минимальная температура воздуха составила -4,7°C, в городе Тхэбэк –2,2°C, в уезде Инчжэ-гун -1,3°C, в уезде Чхольвон-гун -1,3°C. Максимальная дневная температура в провинции поднимется до +16-17°C. Указывается, что некоторое время разница между дневной и ночной температурой будет сохраняться на уровне в 15°C.