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Наука

В ночное время в РК отмечается резкое похолодание

Write: 2018-11-02 13:51:51Update: 2018-11-02 14:10:27

В ночное время в РК отмечается резкое похолодание

Photo : YONHAP News

В РК в ночные и утренние часы наблюдается резкое понижение температуры по сравнению с дневным показателем. По данным метеорологической администрации провинции Канвондо, в 6 часов утра на горном перевале Тэгваллён минимальная температура воздуха составила  -4,7°C,  в городе Тхэбэк –2,2°C, в уезде Инчжэ-гун -1,3°C, в уезде Чхольвон-гун -1,3°C. Максимальная дневная температура в провинции поднимется до +16-17°C. Указывается, что некоторое время разница между дневной и ночной температурой будет сохраняться на уровне в 15°C. 
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