Расходы корейцев на зарубежных сайтах выросли на 35,9%

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В третьем квартале объём покупок, сделанных на зарубежных торговых сайтах, вырос на 35,9% в годовом исчислении, составив 695 млрд 600 млн вон или 616,5 млн долларов. Об этом 2 ноября сообщили в Национальном статистическом управлении. Основную часть покупок составили одежда, продукты питания и бытовая техника. Чаще покупки совершаются на торговых сайтах США, ЕС и Китая. Между тем, объём покупок на южнокорейских сайтах из-за рубежа выросли на 18,9%, составив 891 млрд 400 млн вон или 790 млн долларов. Их основная доля пришлась на китайцев, отдающих предпочтение южнокорейской косметике. В сентябре общий объём онлайн-шопинга вырос на 15,3%, составив 8 млрд 90 млн долларов. При этом на шопинг, осуществляемый через смартфоны, пришлось 61,5%.