Банк Кореи положительно оценил состояние экономики РК

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Нынешняя финансовая нестабильность отличается от того, что было раньше. Об этом заявил управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль, выступая 2 ноября на встрече с представителями отечественных банков. Участники обменялись мнениями о ситуации на рынке ценных бумаг. Ли Чжу Ёль сказал, что, несмотря на резкий спад биржевых котировок, процентная ставка сохранила стабильность. Ли Чжу Ёль также отметил сохранение профицита платёжного баланса и доверия иностранных инвесторов к южнокорейской экономике. Он напомнил, что с середины октября иностранцы вновь стали покупать гособлигации РК. Однако высокие внешние риски, по его словам, могут вызвать дополнительные колебания финансового рынка. Поэтому профильные ведомства будут продолжать тщательно следить за состоянием международного рынка, прилагая усилия по поддержанию стабильности в сотрудничестве с правительством.