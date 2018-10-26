В Кванчжу завершилась выставка электроэнергетических технологий BIXPO 2018

2 ноября в Кванчжу завершилась международная выставка электроэнергетических технологий BIXPO 2018. Её посетили более 60 тыс. человек. В рамках выставки подписаны 19 меморандумов о взаимопонимании и экспортных договоров на общую сумму 1 млрд 46 млн долларов. В этом году свои технологии на 760 стендах представили 282 отечественные и иностранные компании. Кроме того, международные эксперты приняли участие в конференциях, посвящённых изменению существующей энергетической системы. По итогам мероприятия состоялась церемония награждения выдающихся разработчиков в данной сфере BIXPO AWARDS.