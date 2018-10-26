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В мире

В Лондоне состоится Форум мира РК и Великобритании

Write: 2018-11-02 15:23:55Update: 2018-11-02 16:10:02

В Лондоне состоится Форум мира РК и Великобритании

5 ноября в Лондоне состоится Форум мира РК и Великобритании. Об этом сообщили в Национальном консультативном совете по демократическому и мирному воссоединению Кореи. Темой мероприятия станут вопросы международного сотрудничества в налаживании мира на Корейском полуострове. В его рамках эксперты двух стран обменяются мнениями по вопросам сотрудничества. В рамках форума с речью выступит заместитель председателя совета Ким Док Рён и Айдан Фостер-Картер, почетный старший научный сотрудник университета Лидса, специализирующийся на проблемах социологии и современной Кореи. 
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