5 ноября в Лондоне состоится Форум мира РК и Великобритании. Об этом сообщили в Национальном консультативном совете по демократическому и мирному воссоединению Кореи. Темой мероприятия станут вопросы международного сотрудничества в налаживании мира на Корейском полуострове. В его рамках эксперты двух стран обменяются мнениями по вопросам сотрудничества. В рамках форума с речью выступит заместитель председателя совета Ким Док Рён и Айдан Фостер-Картер, почетный старший научный сотрудник университета Лидса, специализирующийся на проблемах социологии и современной Кореи.