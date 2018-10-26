Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина сократился до 55%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина сократился на 3% по сравнению с предыдущей неделей, составив 55%. Об этом сообщило агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, который был проведён с 31 октября по 1 ноября среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 35% респондентов - на 3% больше. Среди причин положительной оценки отмечаются улучшение межкорейских отношений, положительная внешняя политика, политика в вопросе безопасности и относительно КНДР, а также общие усилия президента в работе. Среди минусов в работе главы государства отмечаются недостаток мер по решению экономических и других проблем населения, чрезмерно мягкая политика в отношении КНДР, проблемы рынка труда, политика регулирования на рынке недвижимости. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 42%, оппозиционной партии Свободная Корея - 14%, партии Справедливости – 11%, партии Справедливого будущего - 6%, партии Демократии и мира - 1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.