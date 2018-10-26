РК и КНДР проинформируют МОК о намерении совместно провести летнюю Олимпиаду 2032 года

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Юг и Север Кореи решили направить в МОК послание о намерении совместно провести летнюю Олимпиаду 2032 года. Стороны также продвигают проект совместного участия в чемпионате мира по гандболу среди мужчин в следующем году. Об этом говорится в пресс-релизе, принятом по итогам межкорейских переговоров в сфере спорта, которые состоялись 2 ноября в Кэсоне. В документе отмечается стремление двух Корей совместно участвовать в различных международных мероприятиях, в том числе в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Кроме того, в целях развития сотрудничества в сфере спорта стороны решили принимать активное участие в спортивных мероприятиях, которые будут проводиться в обеих Кореях. Рабочие вопросы по спортивным обменам решено обсуждать в межкорейском пункте связи в Кэсоне. Делегацию Юга возглавлял второй заместитель министра культуры, спорта и туризма Но Тхэ Ган, а северокорейскую - замминистра спорта Вон Гиль У.