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Корея: Юг-Север

Юг и Север возобновили обмен информацией о нелегальном рыболовстве в Жёлтом море

Write: 2018-11-03 12:44:12Update: 2018-11-03 15:18:07

Юг и Север возобновили обмен информацией о нелегальном рыболовстве в Жёлтом море

Photo : YONHAP News

Представители Юга и Севера Кореи после 10-летнего перерыва возобновили обмен информацией о нелегальном проникновении иностранных рыболовных судов  в район Северной разграничительной линии в Жёлтом море. Фактически она играет роль  межкорейской морской границы. Как сообщили в министерстве обороны РК, обмен информацией произошёл 2 ноября в 9 часов утра по прямой телефонной линии между военными ведомствами.  Таким образом, две Кореи продолжают реализацию договорённостей, которые были зафиксированы в соглашении по военным вопросам, подписанном 19 сентября в рамках межкорейского саммита в Пхеньяне, и подтверждены в ходе состоявшихся в октябре переговоров на уровне генералов. Обмен информацией о нелегальном рыболовстве в Жёлтом море осуществлялся с 2004 по 2008 год, после чего прекратился из-за ухудшения межкорейских отношений.
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