Юг и Север возобновили обмен информацией о нелегальном рыболовстве в Жёлтом море

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Представители Юга и Севера Кореи после 10-летнего перерыва возобновили обмен информацией о нелегальном проникновении иностранных рыболовных судов в район Северной разграничительной линии в Жёлтом море. Фактически она играет роль межкорейской морской границы. Как сообщили в министерстве обороны РК, обмен информацией произошёл 2 ноября в 9 часов утра по прямой телефонной линии между военными ведомствами. Таким образом, две Кореи продолжают реализацию договорённостей, которые были зафиксированы в соглашении по военным вопросам, подписанном 19 сентября в рамках межкорейского саммита в Пхеньяне, и подтверждены в ходе состоявшихся в октябре переговоров на уровне генералов. Обмен информацией о нелегальном рыболовстве в Жёлтом море осуществлялся с 2004 по 2008 год, после чего прекратился из-за ухудшения межкорейских отношений.