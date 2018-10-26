Дональд Трамп: Перспективы денуклеаризации КНДР внушают оптимизм

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Перспективы денуклеаризации КНДР внушают оптимизм, тем более что северокорейский лидер Ким Чон Ын лично обещал допустить зарубежных инспекторов на ядерные объекты своей страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в четверг на предвыборном митинге в штате Миссури. Он положительно оценил развитие отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, отметив, что Север предпринял шаги по демонтажу своих ядерных и ракетных объектов, но пока нет реальных подтверждений полной и подконтрольной денуклеаризации. Глава Белого дома заметил, что у него был «отличный разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином, который намекнул на возможное сокращение китайско-северокорейской торговли. Он подтвердил, что США отменят антисеверокорейские санкции в случае успеха в денуклеаризации.