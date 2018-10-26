Начальник штаба ВВС РК посетит США

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Начальник штаба военно-воздушных сил РК генерал Ли Ван Гын отправится в воскресенье с визитом в США по приглашению его американского коллеги Дэвида Гольдфейна. Как сообщил представитель штаба, целью визита является обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и укрепления военного альянса. В программе визита также посещение памятника ветеранам Корейской войны и авиабазы в штате Аризона, где проходят стажировку южнокорейские пилоты истребителей F-35. Генералу Ли Ван Гыну будет вручён американский орден Доблестного легиона, которого он удостоен за вклад в укрепление военного альянса РК и США.