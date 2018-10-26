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Экономика

В РК продолжается рост стоимости автомобильного топлива

Write: 2018-11-03 13:41:42Update: 2018-11-03 15:23:31

В РК продолжается рост стоимости автомобильного топлива

Photo : KBS

Цены на автомобильное топливо в РК непрерывно растут уже 2,5 месяца. За минувшую неделю бензин подорожал в среднем на  0,3 воны, и его цена составила 1.690 вон или 1,5  доллара за литр, сообщила в субботу Корейская государственная  нефтяная корпорация. Между тем, налицо снижение темпов роста цен, если участь, что в сентябре бензин подорожал на 40 вон. Дизельное топливо подорожало за неделю на 0,7 воны и отпускается в среднем по 1.495 вон или 1,24 доллара за литр.  Средняя стоимость Дубайской нефти, в основном за счёт которой РК удовлетворяет свои потребности в топливе,  составила на прошлой неделе 75,3 доллара за баррель, что на 1 доллар ниже по сравнению с предыдущей неделей. 
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