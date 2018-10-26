США временно выведут из-под антииранских санкций восемь стран

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США временно выведут из-под действия антииранских нефтяных санкций восемь стран, которые сделали важные шаги к тому, чтобы минимизировать доходы Ирана от экспорта нефти. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео. Он не назвал эти страны, отметив, что их список будет опубликован 5 ноября - в день вступления в силу новых ограничительных мер. Он уточнил лишь, что в него не войдёт Евросоюз. В тот же день спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая на брифинге в госдепартаменте, подтвердил, что временное, 180-дневное исключение из-под действия санкций будет сделано для восьми стран, и оно не будет продлеваться.