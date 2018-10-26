Чо Мён Гюн: Пхеньян разрабатывает программу посещения иностранцами ДМЗ

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Пхеньян разрабатывает туристическую программу для иностранцев, которая включает посещение демилитаризованной зоны (ДМЗ). Об этом сообщили представители правящей Демократической партии Тобуро, сославшись на выступление министра по делам воссоединения РК Чо Мён Гюна на семинаре в Национальном собрании. Над аналогичными планами работает и южнокорейская сторона. Министерство культуры, спорта и туризма совместно с Национальной организацией туризма Кореи создали в сентябре рабочую группу, которая занимается разработкой туристических программ для иностранцев с посещением ДМЗ. Эти программы могут стать ведущим туристическим брендом для РК.