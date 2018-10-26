Политические партии РК создали рабочую группу по вопросам стимулирования рождаемости

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Правящая и две оппозиционные партии РК создали рабочую группу по вопросам стимулирования рождаемости. Как сообщил в пятницу журналистам представитель парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро Кан Бён Вон, рабочая группа совместно с правительством постарается подготовить новые, более действенные меры, которые помогут хотя бы частично справиться с проблемой низкой рождаемости. В частности, будет решаться вопрос об увеличении размера субсидий для семей, имеющих детей, независимо от уровня доходов. Предвыборная программа нынешнего президента страны Мун Чжэ Ина включала пункт о предоставлении субсидии на каждого ребёнка до шестилетнего возраста в размере 100 тысяч вон или 95 долларов. Крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея позднее заявила о своём намерении в течение трёх лет довести размер таких субсидий до 300 тыс. вон или 285 долларов в месяц.