Ситуация с полупроводниками может отрицательно повлиять на экономику РК

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Снижение цен на полупроводники и замедление темпов роста их производства в следующем могут отрицательно повлиять на южнокорейскую экономику. Об этом предупреждают эксперты международного инвестиционного банка Barclays. В частности, цены на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) и шлеш-память NAND с начала это года снизились более чем на 25%. С аналогичным предостережением выступили эксперты Citibank, которые отмечают также факт перепроизводства шлеш-памяти NAND, что грозит дальнейшим снижением цен и уменьшением объёмов производства. Складывающаяся ситуация особо неблагоприятна для РК, поскольку в сентябре этого года доля полупроводников составила 21% её экспорта.