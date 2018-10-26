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Корея: Юг-Север

Южнокорейские НПО нуждаются в финансовом канале для оказания помощи КНДР

Write: 2018-11-03 14:45:49Update: 2018-11-03 15:25:01

Южнокорейские НПО нуждаются в финансовом канале для оказания помощи КНДР

Южнокорейские неправительственные организации и активисты, работающие с КНДР, просят правительство открыть хотя бы один финансовый канал для оказания гуманитарной помощи Пхеньяну, которым могли бы воспользоваться также международные организации. На этой неделе в Сеуле состоялась международная конференция по вопросам предоставления гуманитарной помощи КНДР, по итогам которой было принято совместное заявление. Оно было обнародовано в пятницу на пресс-конференции. Кроме открытия финансового канала, в заявлении содержится призыв к выработке прозрачных правил и процедур обеспечения своевременной доставки в КНДР гуманитарных грузов и облегчения доступа туда активистам. Участники конференции призвали ООН и правительства всех стран мира предоставить необходимые финансовые ресурсы для гуманитарной помощи Пхеньяну. 
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