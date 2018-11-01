Юг и Север приступили к совместному обследованию устьев рек Ханган и Имчжинган

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5 ноября представители Юга и Севера Кореи приступили к совместному обследованию 70-километрового водного пути вдоль западной межкорейской границы в целях дальнейшего хозяйственного использования устьев рек Ханган и Имчжинган. В соответствии с межкорейским соглашением в военной области от 19 сентября, работа продлится до конца года. Из-за отсутствия в данном районе военной демаркационной линии, там сохранялась высокая вероятность случайных столкновений, однако в соответствии с межкорейскими договорённостями, он будет превращён в зону мира, сообщили в министерстве обороны РК. В исследовательскую группу входят по 10 представителей Юга и Севера, включая военных, экспертов по водным ресурсам и судоходству. Южнокорейская сторона предоставила шесть катеров, оснащённых акустическими системами измерения глубин. По завершении работы будет составлена навигационная карта. Площадь обследуемого водного пространства составляет 280 кв. км.