В Нью-Йорке состоится встреча представителей КНДР и США

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На этой неделе в Нью-Йорке пройдут переговоры представителей КНДР и США на высоком уровне. Как сообщил в интервью Fox News госсекретарь США Майкл Помпео, он встретится с заведующим отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем. Встреча станет хорошим шансом для продолжения обсуждения вопроса денуклеаризации. Север требует смягчить санкции, отмечая возможность возвращения к курсу одновременного развития экономики и ядерного оружия. Помпео напомнил, что смягчение санкций возможно лишь после полной денуклеаризации. Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят вопрос о проведении второго американо-северокорейского саммита, денуклеаризацию КНДР и ответные меры США. Ранее Помпео отмечал возможность обсуждения вопроса об инспекциях ядерных объектов Пхеньяна.