В РК сократился объём валютных резервов

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Как сообщили в понедельник в Банке Кореи, в конце октября валютные резервы страны составили 402 млрд 750 млн долларов, сократившись на 250 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Отмечается, что нынешнее снижение связано с уменьшением объёма резервов в пересчёте на доллары на фоне укрепления американской валюты. Валютные резервы росли с марта по июль, ставя новые рекорды. В августе было отмечено некоторое замедление темпов роста, а в сентябре вновь отмечен рекорд. Валютные резервы представляют собой финансовые активы, состоящие из монетарного золота, иностранной валюты, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ, находящихся в распоряжении центрального банка. По состоянию на конец сентября РК занимала восьмое место в мире по объёму валютных резервов. В первой тройке Китай, Япония и Швейцария.