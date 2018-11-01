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Политика

Национальное собрание РК приступило к рассмотрению проекта бюджета на 2019 год

Write: 2018-11-05 11:34:16Update: 2018-11-05 18:01:48

Photo : YONHAP News

5 ноября Национальное собрание РК приступило к рассмотрению правительственного проекта бюджета на 2019 финансовый год. 4 ноября представители партий, правительства и администрации президента решили  внести пункт о расширении детских выплат и субсидий в поддержку занятости молодёжи в число пунктов проекта «семейного счастья». Стороны договорились объединить усилия для того, чтобы эти пункты были одобрены в Национальном собрании. Расходы бюджета по соответствующим статьям выросли на 22% по сравнению с нынешним годом. Решено создать рабочую группу из числа представителей правящих и оппозиционных сил для рассмотрения спорных моментов в законопроектах по экономическим реформам и гражданским вопросам. Оппозиция намерена приложить максимум усилий для детальной проверки проекта бюджета. 4 ноября в партии Свободная Корея заявили, что бюджет на следующий год зациклен на налоговой теме, не отражая неудачи политики правительства по повышению роста доходов населения. В партии выразили готовность сократить бюджетные расходы, связанные с чрезмерной поддержкой КНДР. В партии Справедливое будущее также выразили стремление сократить бюджет на 11 млрд долларов по статьям, связанным с особой деятельностью и рабочими местами. 
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