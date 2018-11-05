Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился ещё на 3,1%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться пять месяцев подряд. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 29 октября по 2 ноября агентством Realmeter среди 2,5 тыс. южнокорейцев. Показатель сократился на 3,1% по сравнению с прошлой неделей, составив 55,6%. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 39,1% опрошенных. По словам экспертов, снижение уровня поддержки президента обусловлено замедлением процесса переговоров между КНДР и США, снижением надежд на мир на Корейском полуострове, спадом биржевых показателей, а также усилением критики экономической политики правительства оппозицией. Демократическую партию Тобуро поддерживают 41,3% опрошенных, партию Свободная Корея - 20,6%, партию Справедливости – 9,4%, партию Справедливого будущего – 7,1%, партию Демократии и мира – 3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.