Юг и Север возобновили контакты на неправительственном уровне

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3 ноября в горах Кымгансан южнокорейский Совет по примирению и сотрудничеству корейской нации и северокорейский Национальный совет по примирению провели совместное мероприятие, посвящённое реализации договорённостей, принятых в рамках Пханмунчжомской и Пхеньянской деклараций. По его итогам была принята резолюция. В ней зафиксирована договорённость провести дебаты по проблеме принудительной трудовой мобилизации корейцев японским правительством в колониальный период. Дебаты решено приурочить к столетию Первомартовского движения за независимость Кореи от японского колониального рабства. Встреча представителей гражданских организаций двух Корей состоялась впервые с июня 2008 года. Стороны решили укреплять сотрудничество и обмены.