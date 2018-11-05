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Корея: Юг-Север

Юг и Север возобновили контакты на неправительственном уровне

Write: 2018-11-05 12:00:28Update: 2018-11-05 13:22:09

Юг и Север возобновили контакты на неправительственном уровне

Photo : KBS News

3 ноября в горах Кымгансан южнокорейский Совет по примирению и сотрудничеству корейской нации и северокорейский Национальный совет по примирению провели совместное мероприятие, посвящённое реализации договорённостей, принятых в рамках Пханмунчжомской и Пхеньянской деклараций. По его итогам была принята резолюция. В ней зафиксирована договорённость провести дебаты по проблеме принудительной трудовой мобилизации корейцев японским правительством в колониальный период. Дебаты решено приурочить к столетию Первомартовского движения за независимость Кореи от японского колониального рабства. Встреча представителей гражданских организаций двух Корей состоялась впервые с июня 2008 года. Стороны решили укреплять сотрудничество и обмены. 
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