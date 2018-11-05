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Наука

В РК растёт объём употребления антибиотиков

Write: 2018-11-05 12:02:07Update: 2018-11-05 13:25:34

В РК растёт объём употребления антибиотиков

В РК растёт объём употребления антибиотиков, который превышает среднюю отметку по ОЭСР. 5 ноября Корейский институт по оценке эффективности медицинского страхования представил доклад с таким содержанием. В нём указывается, что в 2016 году количество людей, которым был выписан рецепт на антибиотики, составило 34,8 на тысячу человек в сутки. По сравнению с 2009 годом показатель вырос на 7,9 человека. Средняя отметка по ОЭСР составила 21,2 человека. За последние восемь лет разрыв между показателями РК и организации значительно вырос. Между тем, в таких странах как Австралия, Финляндия, Португалия, Швеция и других объём потребления антибиотиков сократился. Указывается, что во всём мире растёт смертность от антибиотикорезистентных бактерий. На этом фоне РК необходимо изучить данную проблему более подробно, обратив внимание на зарубежный опыт. 
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