В РК растёт объём употребления антибиотиков, который превышает среднюю отметку по ОЭСР. 5 ноября Корейский институт по оценке эффективности медицинского страхования представил доклад с таким содержанием. В нём указывается, что в 2016 году количество людей, которым был выписан рецепт на антибиотики, составило 34,8 на тысячу человек в сутки. По сравнению с 2009 годом показатель вырос на 7,9 человека. Средняя отметка по ОЭСР составила 21,2 человека. За последние восемь лет разрыв между показателями РК и организации значительно вырос. Между тем, в таких странах как Австралия, Финляндия, Португалия, Швеция и других объём потребления антибиотиков сократился. Указывается, что во всём мире растёт смертность от антибиотикорезистентных бактерий. На этом фоне РК необходимо изучить данную проблему более подробно, обратив внимание на зарубежный опыт.