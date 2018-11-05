Юг и Север обсудят вопросы сотрудничества в здравоохранении

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7 ноября в межкорейском пункте связи в Кэсоне состоятся переговоры представителей Юга и Севера о сотрудничестве в здравоохранении. Об этом сообщил 5 ноября на брифинге представитель министерства по делам воссоединения Пэк Тхэ Хён. По его словам, ожидается, что стороны обсудят широкий спектр вопросов, связанных с сотрудничеством в сфере медицинских услуг и здравоохранения, а также в деле создания совместной системы противодействия инфекционным заболеваниям. В делегации сторон войдут по три человека. Южнокорейскую возглавит заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль, а северокорейскую - директор центра санитарного контроля при министерстве здравоохранения Пак Мён Су.