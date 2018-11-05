Hyundai Group отметит 20-летие Кымгансанского туристического проекта

18 ноября Hyundai Group и северокорейский комитет за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе проведут мероприятие по случаю 20-летия начала туристических поездок в горы Кымгансан. Оно будет проходить 18 ноября, когда на Север отправился первый туристический лайнер «Хёндэ-Кымган», и 19 ноября, когда он прибыл в порт Косон. В мероприятии примут участие около 180 человек. В их числе председатель концерна Hyundai Хён Чжон Ын и 30 должностных лиц компании, около 70 специально приглашённых лиц и 80 представителей северокорейской стороны. В Hyundai Group отметили, что данное событие имеет большое значение, несмотря на то, что туристическая программа прекращена 10 лет назад. В её рамках горы Кымгансан посетили 1 млн 950 тыс. южнокорейских и иностранных туристов.